وزيرة التجارة: 23.8% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر…

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءاً موسعاً مع شيانا مينديز وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة، على هامش مشاركتهما بفعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني والذى افتتحه رئيسا وزراء البلدين.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء رامون جينا كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقالت جامع إن القاء استعرض تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تنميتهاخلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو مليار و961 مليون يورو مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 23.8%.

واشارت إلى انه تم ايضا استعراض أهم المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات الإسبانية في مصر خاصة الممولة في اطار بروتوكول التعاون المالي بين البلدين، والمزايا التي يتيحها البروتوكول في مجالات تمويل دراسات الجدوي وتقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات في القطاعات ذات الاولوية للدولة المصرية والتى تشمل قطاعات الطاقة الجديدة و المتجددة و مشروعات الهيدروجين والمشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي و الصيد البحري و تنمية الثروة السمكية.

ونوهت إلى أنه تمت مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا الفرص الاستثمارية في مجالات تشغيل وتطوير الموانئ، موجهة الدعوة للشركات الإسبانية للاستثمار في مصر في مجال البتروكيماويات خاصة في ظل المشروعات الكبيرة المطروحة من قبل وزارة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات.

واشارت الوزيرة إلى اهمية تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الإسبانية في قطاع الملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية، لافتة إلى امكانية الاستفادة من خبرات المراكز التكنولوجية الاسبانية في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.

ووجهت جامع الدعوة للشركات الإسبانية وسلاسل التوزيع الكبري للمشاركة في معرض فوود أفريكا الذي سيقام في القاهرة خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري.

ومن جانبها أكدت شيانا مينديز وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة، حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد اهم الاقتصادات الفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

ولفتت إلى أن الزيارة الحالية لرئيس وزراء إسبانيا للقاهرة تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وكذا الرغبة الأكيدة فى تحقيق نقلة نوعية فى هذه العلاقات في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

ونوهت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الهائلة التى يتمتع بها اقتصادا البلدين، في زيادة معدلات التجارة البينية وكذا تحقيق مزيد من التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذى يسهم في ايجاد شراكات استثمارية تعزز من مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.