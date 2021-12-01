منظمة التعاون الاقتصادي: متحور أوميكرون يهدد تعافي نمو…

العربية نت _ قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، في أحدث توقعاتها، إن متغير فيروس كورونا أوميكرون يهدد بتكثيف الاختلالات التي تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم، وتأخير عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته.

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وحذرت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، وتتكون من دول غنية إلى حد كبير من أن صانعي السياسة النقدية يجب أن يكونوا “حذرين” بالنظر إلى السلالة الجديدة للفيروس، وأن الحاجة الأكثر إلحاحًا هي تسريع نشر لقاحات كورونا.

وقالت لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن متغير أوميكرون “يضيف إلى المستوى المرتفع بالفعل من عدم اليقين ويمكن أن يشكل تهديدًا للانتعاش، ويؤخر العودة إلى الحالة الطبيعية أو شيء أسوأ”.

“لا توجد سياسة (نقدية) واحدة تناسب الجميع لأن لديك وضعًا مختلفًا تمامًا في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة ذات معدلات التضخم المرتفعة. وأضافت بون أن الولايات المتحدة تختلف أيضًا عن أوروبا وتختلف أيضًا عن آسيا، حيث توجد مشكلة تضخم أقل بكثير.

وشددت على ضرورة أن يعلن صانعو السياسات بوضوح أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة، لكنهم سيكونون مستعدين للتصرف إذا اتسعت ضغوط الأسعار وأصبحت معززة ذاتيًا.

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الانتعاش العالمي كان أقوى بكثير مما توقعته في البداية في عام 2021، لكنها قالت إن هذا أدى الآن إلى سلسلة من الاختلالات المدمرة التي يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع.

وقالت بون “نقص الإمدادات يخاطر بإبطاء النمو وإطالة أمد التضخم المرتفع”.

وعدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير صدر، اليوم الأربعاء، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 5.6%، من توقعاتها السابقة البالغة 6%.

كما خفضت التوقعات بشأن اليابان بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة إلى 1.8%، في النمو المتوقع، والصين بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 8.1%، ودول منطقة اليورو بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 5.2%.

وحافظت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها على توقعاتها السابقة في سبتمبر بنمو 4% في الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية هذا العام.

وفي قطاع السيارات وحده حسبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن اضطرابات الإمدادات تسببت في انخفاض أكثر من 1.5%، من حجم الاقتصاد الألماني هذا العام وأكثر من 0.5%، أيضًا في المكسيك وجمهورية التشيك واليابان.

إلى جانب عدم التطابق بين العرض والطلب، كانت الرسالة الرئيسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي أن هناك العديد من الاختلالات الكبيرة الأخرى الناشئة في الاقتصاد العالمي.

وتتراوح هذه من الإمداد باللقاحات – وهو أكبر بكثير في البلدان الغنية؛ فجوة متزايدة في الأداء الاقتصادي بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة ؛ وفجوة بين أداء سوق العمل في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

في أوروبا، تتمتع العمالة بحماية أفضل وأصبحت الآن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، لكن الناتج الاقتصادي لم يستعد بالكامل. في الولايات المتحدة، العكس هو الصحيح.

قالت بون إن الحماية الأوروبية للوظائف كانت مفيدة للناس “لكن بعض عمليات إعادة تخصيص الوظائف الضرورية ربما لم تحدث”.