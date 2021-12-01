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الصحة العالمية تتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول…

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وكالات – تتوقع منظمة الصحة العالمية الحصول على مزيد من المعلومات خلال أيام حول مدى قدرة سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا على الانتقال.

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وهذه المدة أقصر بكثير من المدة التي توقعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن يستغرقها الأمر لتقييم البيانات المتاحة عن السلالة الجديدة والتي قدرتها وقتها “بأسابيع”.

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وقالت رئيسة الفريق الفني لمرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، في إفادة صحفية إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن السلالة الجديدة، التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، قد تكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا الشائعة.

وأضافت أنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت أوميكرون تتسبب في ظهور أعراض مرضية أشد على المصابين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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