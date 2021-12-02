مال وأعمال

الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

سكاي نيوز عربية – سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، وذلك في ولاية كاليفورنيا.

predco_adv_2021

وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور، أنتوني فاوتشي، أن أول إصابة في كاليفورنيا تعود لشخص جاء من جنوب إفريقيا.

Edita2021

وأضاف: “الشخص المصاب بأوميكرون كان قد سافر إلى جنوب إفريقيا وتم عزله. كما تم فحص كل من كان على اتصال به”.

وبدورها، أوضحت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان، أن هذا الشخص خضع لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجته إيجابية.

FNG2021

ولفتت إلى أنه “ملقّح بشكل كامل وكانت تظهر عليه أعراض خفيفة في طور التحسن”.

ونوه فاوتشي إلى أن “الجرعات المعززة تساعد على تخفيف أعراض حتى المتغيرات التي لم يتم صنع اللقاحات من أجلها”، لافتا إلى أن هناك “نحو 60 مليون أمريكي مؤهلون لتلقي اللقاح لكنهم لم يأخذوه حتى الآن”.

جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس جو بايدن، أن “أوميكرون” يمثل “سببا للقلق وليس للذعر”، داعيا المواطنين إلى الحصول على جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “فورا”.

وبدورها، قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الأربعاء، إنه “لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور كورونا الجديد”، فيما لا تزال الدراسات والأبحاث قائمة للتأكد من مقاومة المتحور للقاحات من عدمها.

ونقلت وكالة عن مسؤول في المنظمة الدولية، قوله: “تشير بعض المؤشرات المبكرة إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة”.

وأضاف: “نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض”.

وتابع: “ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية أن نبقى يقظين”، مشددا على أنه “من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم”.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا