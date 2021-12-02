الإمارات تسجل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون

العربية دوت نت – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” لسيدة إفريقية قادمة من دولة إفريقية مرورا بدولة عربية وحاصلة على جرعتي لقاح كوفيد 19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وأوضحت وزارة الصحة الأربعاء أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض، وتم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كما أكدت جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية من خلال التقصي واجراءات الفحوصات اللازمة.

كذلك شددت على أهمية أخذ اللقاح والحصول أيضاً على الجرعة الداعمة حيث تساهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات خاصة في ظل المتحورات.