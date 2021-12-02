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رئيس موديرنا: قادرون على تحضير جرعة معززة تستهدف أوميكرون في…

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وكالات – يبدو أن شركة موديرنا تملك القدرة على إجراء الاختبارات وإعداد جرعة معززة من لقاحات كورونا تستهدف المتحور أوميكرون؛ للحصول على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن في مارس، بحسب تصريحات لرئيس الشركة.

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وأعرب ستيفن هوج عن اعتقاده بأن الجرعات المعززة التي تحمل جينات تستهدف بدقة وبشكل محدد طفرات النسخة الجديدة هي أسرع وسيلة لمعالجة أي انخفاض متوقع في فاعلية اللقاحات الموجودة.

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وقال لرويترز “لقد أطلقنا البرنامج بالفعل”.

وتعمل الشركة أيضا على تطوير لقاح بكفاءة كافية للحماية من أربع نسخ متحورة من الفيروس بما فيها أوميكرون.

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وقال إن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق بضعة أشهر أخرى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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