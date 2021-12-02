إيجاس توقع مذكرة تفاهم مع تكنيكاس ريونيداس الإسبانية في مجال…

دوت الخليج – شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مشروعات خفض الانبعاثات والانتقال للطاقة النظيفة، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية، المتخصصة في تنفيذ المشروعات بأحدث التكنولوجيات في كفاءة الطاقة.

وبموجب الاتفاقية ستعمل الشركتان على تقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ مشروعات مشتركة تدعم جهود قطاع البترول المصرى في خفض الانبعاثات الضارة والانتقال للطاقات النظيفة وتتضمن مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين والتقاط وتخزين واستخدام الكربون بالإضافة إلى أنشطة كفاءة الطاقة والوقود الحيوي.

وقع مذكرة التفاهم: الدكتور مجدي جلال، رئيس شركة إيجاس، ومانويل ألابارت، نائب رئيس شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية.

وأكد الملا، عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن عدة اتفاقيات سيتم توقيعها بين مصر وإسبانيا خلال زيارة رئيس الوزراء الإسبانى لمصر على رأس وفد رفيع المستوى، وفي إطار الجهود التى يبذلها قطاع البترول حاليا لخفض الانبعاثات الضارة والإعداد لتقديم عدة مبادرات ودراسات في ذات المجال سيتم تقديمها خلال النسخة القادمة من مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP 27 والذى ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ العام القادم.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر تلتزم بجميع الاتفاقيات والمبادرات الدولية للحفاظ على المناخ وتحقيق صفر انبعاثات.

ومن جانبه، أكد رئيس الشركة الإسبانية رغبة الشركة القوية في العمل بمجال إنتاج الهيدروجين في مصر ونقل أفضل الممارسات والتجارب وقصص النجاح في مجال خفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة إلى مصر.

وأشار إلى أنه في إطار مذكرة التفاهم سيتم عمل دراسة متكاملة لفرص إنتاج واستخدام الهيدروجين والتقاط وتخزين واستخدام الكربون فضلا عن تقديم برامج تدريبية للمهندسين على التكنولوجيات الحديثة في هذه المجالات.