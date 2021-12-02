رئيس الفيدرالي الأمريكي: الأجور لا ترتفع بمعدل يؤدي لزيادة…

العربية دوت نت – قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري) الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء،‭‭ ‬‬إن الأجور في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع مع استمرار تعافي الاقتصاد من الضربة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، لكن الزيادات لا تحدث بوتيرة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأضاف باول، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي: “شهدنا ارتفاع الأجور بشكل ملحوظ… لا نراها ترتفع بمعدل مقلق من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ولكن هذا شيء نراقبه بعناية شديدة”.

وقال باول إن التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة أقوى من الاقتصادات الكبرى الأخرى وإن الفضل في ذلك يرجع جزئيا إلى الدعم المالي القوي.

وأضاف أنه مع بقاء ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل، سيحتاج المسؤولون في البنك المركزي المصري الأميركي إلى العمل على الموازنة بين معدلات التوظيف وهدف استقرار الأسعار.

وقال باول: “علينا أن نوازن بين هذين الهدفين… لكنني أؤكد لكم أننا سنستخدم أدواتنا للتأكد من أن هذا التضخم المرتفع الذي نشهده لن يستمر”.