مال وأعمال

أزمات سلاسل التوريد تدفع أسعار البن لأعلى مستوى في 10 سنوات

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العربية نت _ ارتفعت أسعار البن إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وسط توقعات المحللين بمزيد من الضغط على الأسواق حتى عام 2023.

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وبينما أنهت عقود القهوة تسليم ديسمبر تداولات الاثنين عند 2.34 دولار للرطل، وصلت العقود الآجلة ببورصة “إنتركونتننتال” في نيويورك إلى 2.46 دولار، مسجلة أعلى سعر منذ عام 2011. في حين سجل المقياس السعري لرابطة البن الدولية 2.07 دولار للرطل يوم الجمعة، بزيادة 85% عن العام السابق.

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وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في “ساكسو بنك”: “أعتقد أن علينا التركيز على ما حدث في البرازيل هذا العام، وساهم بعدم استقرار محصول 2022، حيث شهدنا انخفاضاً غير مسبوق في درجات الحرارة، ونوبات صقيع ضربت الأراضي الزراعية”، بحسب “الخليج” الإماراتية.

وإلى جانب سوء الأحوال الجوية، أثرت قيود العرض العالمية بشدة على سوق البن العالمي، لأن المنتجين وشركات تكرير القهوة توجد غالباً في بلدان مختلفة. أضف إلى ذلك حالة عدم اليقين الموجودة لدى بعض البلدان المصدرة مثل إثيوبيا، وفيتنام التي تشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورنا قد تضر بالإنتاج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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