وزير المالية: ندرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة…

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرأة المصرية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نحو انعكس في تبني استراتيجية وطنية لتمكينها بمختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الاهتمام بكل مكونات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشباب؛ بما يحقق التوازن الاجتماعي والاستقرار الأسري.

تمكين المرأة المصرية يحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وأشار إلى وجود 8 وزيرات بالحكومة الحالية، وتقلد سيدتين منصب المحافظ، وتمثيل برلماني نسائي بنسبة 27%، إضافة إلى العديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات.

أضاف الوزير، فى لقائه مع الدكتورة سيما بحوث، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التى تزور مصر في أول مهمة رسمية خارجية، أن المرأة فى مصر تتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية والقانونية، ولا تعاني من أى تمييز قانوني أو على مستوى المرتبات أو فى سن المعاش، على عكس ما قد يكون سائدًا فى العديد من الدول المتقدمة.

ولفت إلى أن الوزارة فتحت آفاقًا رحبة لترتقي الكفاءات النسائية للمواقع القيادية ومنها وظيفة مساعد ومعاون الوزير، ورئيس القطاع ومستشار الوزير، بما يُسهم في التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة في شتى مناحي الحياة.

المرأة المصرية لا تعاني من أى تمييز في المرتبات أو المعاش على عكس ما قد يكون سائدًا في بعض الدول المتقدمة

وقال معيط، إن الوزارة تدرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة بما فى ذلك مراعاة الأهداف ذات الصلة بتمكين المرأة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند طرح أى مبادرات جديدة، وأهمية منح أولوية مطلقة لدعم وحماية أوضاع المرأة والأسرة كحق من حقوق الإنسان، في حالات النزاعات والحروب والصراعات المسلحة؛ لما تُسببه من تداعيات سلبية تؤثر في إمكانية حصولها وكل أعضاء الأسرة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة الحق فى التعليم المناسب.

ندرس إصدار سندات لتمويل أهداف التنمية المستدامة بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة

وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الوزارة تتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر؛ من أجل دعم أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ضمن مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، خاصة موازنة البرامج والأداء، والموازنات المستجيبة للنوع، حيث أثمر هذا التعاون فى العديد من النتائج الإيجابية، وأن الفترة المقبلة ستشهد استقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون فى تمكين المرأة.

أضاف، أن وزارة المالية تتبنى حاليًا دراسة إمكانية إصدار سندات لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.

المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: كل التقدير للجهود المصرية الضخمة.. في مجال تمكين المرأة

وأشادت المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالجهود الضخمة التى تبذلها الدولة المصرية فى مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة ترتكز على تمكين المرأة اقتصاديًا ومواجهة العنف ضدها، والأوضاع التى تواجهها المرأة فى الكوارث والصراعات.

وأعربت عن تطلعها لتعزيز سبل التعاون مع وزارة المالية في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية.