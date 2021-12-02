مذكرة تفاهم بين حماية المنافسة وجهاز تنمية المشروعات لتقليل…

إسلام فضل _ شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز حماية المنافسة.

يستهدف التعاون تنفيذ السياسات التى تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة تساعدها على زيادة انتاجها وتطويره ورفع كفاءته ليتفق مع معايير الجودة في الأسواق المحلية والعالمية الأمر الذى يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع.

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات.

وأكدت نيفين جامع، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن التعاون بين جهازا تنمية المشروعات و حماية المنافسة يأتي في إطار توجهات الدولة بتوفير البيئة المناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ووضع القواعد والأسس التشريعية والتنظيمية التى تساند أصحاب هذه المشروعات وتضمن حماية مناسبة لمنتجاتهم في الأسواق المحلية ومن أهمها وضع مبادئ ورسم سياسات للمنافسة تتمتع بالشفافية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات والمستهلكين لضمان وصولهم لسلع جيدة بأسعار تنافسية.

وأضافت جامع أن تطوير أسس وقواعد هذا التعاون الجديد بين الجانبين سيسهم في جذب عدد أكبر من الشباب لبدء مشروعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي من منتجات وخدمات، كما ستشجع أصحاب المشروعات القائمة على تطوير منتجاتهم للوصول بها إلى متطلبات ومعايير الأسواق العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز سيقوم بإصدار دليل يتناول كيفية توافق الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع أحكام قانون حماية المنافسة، كما أنه سيتم التنسيق بشأن القرارات المتعلقة بالمنافسة للتأكد من توافقها مع القانون بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وانفاذه ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق.

وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم الفني للعاملين بجهاز تنمية المشروعات لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية وتعريفهم بقواعد المشاركة في تلك التعاقدات للتوسع في تسويق منتجاتهم ورفع جودتها.

وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم المشاركة فى ورش العمل المحلية والدولية المتعلقة بحماية المنافسة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد دراسات بالتعاون بين الجانبين حول أهم العوامل التي تعيق المنافسة أمام أصحاب هذه المشروعات بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشروعات وتوعيتهم بالممارسات الاحتكارية وكيفية مواجهتها.

وأضاف شاش أنه سيتم التعاون مع جهاز حماية المنافسة في دراسة الأسواق غير الرسمية والأسواق الجديدة لتطبيق قواعد واضحة لحماية المنافسة فيها.