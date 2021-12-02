أسعار الغذاء العالمية ترتفع في نوفمبر للشهر الرابع على…

وكالات _ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر لتظل عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات متأثر بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يتتبع الأسعار العالمية لأكثر السلع الغذائية تداولا في العالم، سجل 134.4 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.8 نقطة في أكتوبر.

وكانت قراءة أكتوبر قد عُدلت من 133.2 نقطة.

وقراءة نوفمبر هي الأعلى على المؤشر منذ يونيو 2011. وارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 27.3 في المائة الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بحدة العام الماضي بسبب انتكاسات المحاصيل وارتفاع الطلب.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب 3.1 في المائة في نوفمبر بالمقارنة بالشهر السابق وارتفع 23.3 في المائة على أساس سنوي إذ سجلت أسعار القمح أعلى مستوياتها منذ مايو 2011.

وقالت الفاو إن أسعار القمح تدعمت بمخاوف بشأن أمطار في غير موسمها في أستراليا وعدم التيقن بشأن تغييرات محتملة في إجراءات التصدير في روسيا.

وسجل مؤشر منتجات الألبان أعلى زيادة شهرية فارتفع 3.4 في المائة عن الشهر السابق.

وقالت الفاو إن مؤشر أسعار السكر ارتفع 1.4 في المائة على أساس شهري و40 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت المنظمة أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر الرابع على التوالي فتراجع 0.9 في المائة على أساس شهري.

وهبطت أسعار الزيوت النباتية 0.3 في المائة عن الشهر السابق.