جهاز حماية المستهلك يصدر قرارات جديدة ملزمة لشركات السجائر…

أصدر جهاز حماية المستهلك عدة قرارات تخص شركات إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر والمعسل، وذلك بشأن الأسعار، وجاءت كالتالي:

– المادة الأولي:

《إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع وإستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار علي كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابلة للمحو ،مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية (Q.R code) وذلك في مدة أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ صدور القرار .

– المادة الثانية:

《إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع وإستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية، علي أن يكون السعر المُعلن هو السعر الشامل مدونا باللغة العربية مع جواز إضافة لغات أخري وذلك في مدة أقصاها (أسبوعان) من تاريخ صدور القرار .

– المادة الثالثة:

《 تكون الشركات سالفة الذكر مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين المحتوي الرقمي لرابط الاستجابة السريع (Q.R code) .

– المادة الرابعة:

《 يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2021.