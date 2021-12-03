مال وأعمال

وزير الطاقة الجزائري: امتثال أوبك+ لاتفاق خفض الإنتاج 116%…

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سي إن بي سي _ نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله اليوم الخميس إن امتثال دول أوبك+ لاتفاق خفض الإنتاج بلغ 116% في نوفمبر في إشارة لاستمرار دول المنظمة في الإنتاج عند مستويات دون المستهدف.

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وأضاف عرقاب أن حصة بلده من زيادة الإنتاج تبلغ 10 آلاف برميل في اليوم مما يجعل إنتاج الجزائر من النفط يبلغ 972 ألف برميل يوميا في يناير القادم، بينما تمضي أوبك+ في سياستها الحالية لزيادة الإنتاج شهريا.

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أساسيات سوق النفط مرنة رغم أوميكرون

وفي سياق متصل، قال الوزير إن أساسيات سوق النفط مرنة رغم ظهور المتحور الجديد أوميكرون واللجوء إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية.

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تأتي تصريحات عرقاب بعد اتفاق أوبك+ على المضي قدما في زيادة مزمعة لإنتاج النفط في يناير بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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