مال وأعمال

وزير البترول يبحث مع لوك أويل الروسية زيادة حجم أعمالها في…

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، دينيس روجاشيف نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية، للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز والوفد المرافق له،

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وتم خلال الاجتماع بحث مشروعات الشركة فى مصر خاصة فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة فى ظل اهتمام قوى منها بالتوسع فى استثماراتها فى مصر.

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وخلال اللقاء، أكد الملا على أهمية الشراكة الممتدة مع الشركة الروسية منذ سنوات طويلة ودعم هذه العلاقات على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه التقى مع رئيس لوك أويل على هامش مؤتمر أديبك بالإمارات الشهر الماضى وتم الاتفاق على ترتيب هذا اللقاء لبحث فرص الاستثمار الجديدة للشركة فى مصر.

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كما أكد على استعداد قطاع البترول لتوسيع آفاق التعاون فى مختلف مجالات الصناعة البترولية وأنه قد تم خلال اللقاء استعراض تطور أعمال الشركة الحالية فى مصر بمنطقتى امتيازها عش الملاحة ومليحة.

ومن جانبه أكد دينيس أن لوك أويل تعمل فى مصر منذ أكثر من 20 عاماً ويبلغ حجم استثماراتها حوالى 600 مليون دولار وحالياً تعمل فى منطقة عش الملاحة وأيضاً فى منطقة مليحة بالشراكة مع شركة إينى بمنطقة الصحراء الغربية.

وأكد أنه تم خلال اللقاء مناقشة آفاق ومجالات التعاون المستقبلى مع قطاع البترول وزيادة حجم أعمالها فى مصر فى ظل تمتع قطاع البترول بفرص استثمارية جاذبة خاصة وأن الأرض المصرية غنية بالثروات البترولية.

وأشار إلى أن الشركة تتمتع بكافة الإمكانات الفنية والمالية والتكنولوجية للدخول فى مشروعات أخرى والمشاركة والمنافسة بقوة فى المزايدات التى يتم طرحها فى مصر ، مؤكداً أن شهية الشركة مفتوحة للعمل فى مصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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