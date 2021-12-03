مال وأعمال

الإمارات توقع اتفاقية مع فرنسا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

سي ان بي سي _ وقّعت الإمارات وفرنسا اليوم الجمعة، اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وذلك خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية سريعة، بحسب AFP.

predco_adv_2021

كما وقّعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز “كاراكال”، فيما رأت الرئاسة الفرنسية في بيان صحافي ان “هذا انجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

Edita2021

وارتفع سهم شركة Dassault للطيران بنحو 10% بعد الإعلان عن الصفقة.

وقالت فرنسا إن قيمة صفقة مقاتلات الرافال وطائرات الهليكوبتر مع الإمارات 17 مليار يورو تقريبا، وفقا لرويترز.

FNG2021

وتعد هذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في 2004، وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027.

وتهدف الطلبية إلى استبدال 60 طائرة من طراز “ميراج 2000-9” حصلت عليها الإمارات في عام 1998.

كما وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع متحف اللوفر بأبوظبي بقيمة 165 مليون يور يعير بموجبها متحف اللوفر أربع قطع فنية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات توقع اتفاقية مع فرنسا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا