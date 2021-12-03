الإمارات توقع اتفاقية مع فرنسا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز…

سي ان بي سي _ وقّعت الإمارات وفرنسا اليوم الجمعة، اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وذلك خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية سريعة، بحسب AFP.

كما وقّعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز “كاراكال”، فيما رأت الرئاسة الفرنسية في بيان صحافي ان “هذا انجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وارتفع سهم شركة Dassault للطيران بنحو 10% بعد الإعلان عن الصفقة.

وقالت فرنسا إن قيمة صفقة مقاتلات الرافال وطائرات الهليكوبتر مع الإمارات 17 مليار يورو تقريبا، وفقا لرويترز.

وتعد هذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في 2004، وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027.

وتهدف الطلبية إلى استبدال 60 طائرة من طراز “ميراج 2000-9” حصلت عليها الإمارات في عام 1998.

كما وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع متحف اللوفر بأبوظبي بقيمة 165 مليون يور يعير بموجبها متحف اللوفر أربع قطع فنية.