- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
– قالت الجهة المعنية بالخصخصة في إسرائيل، إن شركة موانئ دبي العالمية انسحبت من عرض مشترك مع شركة إسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي.
تعمل إسرائيل على بيع موانئها المملوكة للدولة وتشيد مرافئ خاصة جديدة في محاولة لتشجيع المنافسة وخفض التكاليف.
وأبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقا مع شركة شيبياردز إندستريز الإسرائيلية للتعاون حصريا في خصخصة ميناء حيفا، أحد مينائي إسرائيل الرئيسيين على البحر المتوسط.
لكن في بيان صدر في وقت متأخر الخميس، قالت سلطة الشركات الحكومية الإسرائيلية إن موانئ دبي طلبت إنهاء شراكتها في هذا العرض، مضيفة أن شيبياردز إندستريز طلبت المواصلة بمفردها.
ولم تصدر موانئ دبي أي تعليق حتى الآن.
وكان العرض المشترك واحدا من عدة مشروعات بين إسرائيل والإمارات أعقبت اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات في العام الماضي.
ومن المتوقع إعلان الفائز في مناقصة خصخصة ميناء حيفا قبل نهاية 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موانئ دبي العالمية تنسحب من عرض لخصخصة ميناء حيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.