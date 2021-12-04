الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في نوفمبر..…

وكالات _ أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف اليوم، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 210 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي، وتوقع الخبراء إضافة 550 ألف وظيفة.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 550 ألف وظيفة في نوفمبر.

وسجل معدل البطالة الأمريكي انخفاضًا إلى 4.2%، فيما توقع الخبراء أن يبقى عند 4.5% منخفضًا بدرجة واحدة عن آخر تسجيل له عند 4.6%.

فيما سجل مؤشر متوسط الأجور في الساعة سنويًا ارتفاعًا بنحو 4.8% وهو أقل من التوقعات، فيما ارتفع متوسط الأجور بشكل شهري إلى 0.3% وكان التوقع أن تسجل ارتفاعًا بـ 0.4%.

تأتي هذه البيانات بعد أيام قليلة من شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، التي أكد فيها خطورة موقف التضخم، وأنه لم يعد “مؤقتًا” أو “عابرًا” كما اعتاد القول. بل وأضاف أنه سيستعمل كل الأدوات الممكنة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وقال باول إن الفيدرالي سيناقش تسريع وتيرة تقليص مشتريات الأصول في اجتماعه القادم. كما أشار إلى أن التوقعات هي أن يستمر التضخم عاليًا حتى منتصف العام القادم.