- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات _ أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف اليوم، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 210 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي، وتوقع الخبراء إضافة 550 ألف وظيفة.
وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 550 ألف وظيفة في نوفمبر.
وسجل معدل البطالة الأمريكي انخفاضًا إلى 4.2%، فيما توقع الخبراء أن يبقى عند 4.5% منخفضًا بدرجة واحدة عن آخر تسجيل له عند 4.6%.
فيما سجل مؤشر متوسط الأجور في الساعة سنويًا ارتفاعًا بنحو 4.8% وهو أقل من التوقعات، فيما ارتفع متوسط الأجور بشكل شهري إلى 0.3% وكان التوقع أن تسجل ارتفاعًا بـ 0.4%.
تأتي هذه البيانات بعد أيام قليلة من شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، التي أكد فيها خطورة موقف التضخم، وأنه لم يعد “مؤقتًا” أو “عابرًا” كما اعتاد القول. بل وأضاف أنه سيستعمل كل الأدوات الممكنة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
وقال باول إن الفيدرالي سيناقش تسريع وتيرة تقليص مشتريات الأصول في اجتماعه القادم. كما أشار إلى أن التوقعات هي أن يستمر التضخم عاليًا حتى منتصف العام القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في نوفمبر..… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.