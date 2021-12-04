بايدن: الصين قد تفرج عن كميات أكبر من احتياطيات النفط

_ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الصين قد تفرج عن كميات أكبر من النفط من احتياطياتها رغم أنها لم تفعل ذلك بعد، مضيفا أن الانخفاض في أسعار البنزين بدأ يصل إلى الأمريكيين.

وأضاف بايدن: «ربما تفعل الصين المزيد أيضا.. لم تفعل ذلك بعد»، مشيرا إلى قرار الولايات المتحدة ودول أخرى من بينها الهند واليابان بالإفراج عن كميات من النفط من الاحتياطيات للمساعدة في خفض الأسعار.

كان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي ، تحريره لاحتياطات النفط الاستراتيجية في خطوة من هدفها السيطرة على أسعار النفط في الولايات المتحدة وعدد من الدول الآخرى التي تعاني من ارتفاع أسعار مواد الطاقة.

وقال بايدن أنه سيتيح 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي، وأضاف أن 32 مليون برميل من النفط سيكونوا متاحين للاستبدال في الشهور القادمة.