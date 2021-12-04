مبادلة الإماراتية تبرم اتفاقيتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية…

وكالات _ أبرمت شركة مبادلة للاستثمار اتفاقيتين للشراكة الاستراتيجية مع جهتين فرنسيتين دعما للاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية. والاتفاقيتين تم توقيعها بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبالتحديد وقعت مبادلة الاتفاقيتين مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والبنك الفرنسي للاستثمارات العامة. وبموجب الاتفاق الأول، تم تمديد الشراكة الاستثمارية القائمة بين مبادلة والبنك الفرنسي للاستثمارات العامة عبر التزام مشترك بتوفير تمويل إضافي قدره 4 مليار يورو. كما تم عقد اتفاقية جديدة بين مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، تتيح استثمار 1.4 مليار يورو في صناديق استثمار فرنسية. وقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي، خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ونيكولا دوفورك، الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي للاستثمارات العامة.

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