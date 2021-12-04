صندوق النقد يتوقع انخفاض النمو العالمي بسبب أوميكرون

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سكاي نيوز عربية _ قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
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وقالت جورجيفا خلال مؤتمر نكست: “ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي”.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في أكتوبر إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9 بالمئة هذا العام و4.9 بالمئة في العام القادم.
وأشار في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا، باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.
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