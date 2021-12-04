وزير البترول يترأس الجمعية الأولى للشركة الحديثة للغاز…

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز التي ينفذها قطاع البترول في كافة أنحاء مصر تحظى بمتابعة ودعم القيادة السياسية والحكومة لما لهذه المشروعات من أهمية بالغة في توفير خدمة حضارية وحياة كريمة للمواطنين ، وأوضح أن قطاع البترول ينفذ هذه المشروعات علي أكثر من محور يشمل المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ومشروع توصيل الغاز لقرى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري إلى جانب توصيل الغاز للمجتمعات الحديثة التى تنشئها الدولة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة في إطار خطة المشروعات القومية .

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لإجتماع الجمعية العامة الأولى للشركة الحديثة للغاز الطبيعى ( مودرن جاس) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة واستعراض خطط عمل الشركة في مجال توصيل الغاز الطبيعى فى تسع محافظات على مستوى الجمهورية بعد تأسيسها جراء دمج شركات غاز القاهرة وغاز الأقاليم وسيناء للغاز .

وأوضح الملا أن الغرض الأساسى من تأسيس شركة مودرن جاس بعد تنفيذ خطة الدمج للشركات الثلاث هو إيجاد كيان كبير ناجح لرفع كفاءة الأداء في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن بما يواكب أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

و شدد الملا خلال الجمعية العامة على أهمية المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات توصيل الغاز التى تنفذها الشركة، خاصة وأنها تخدم مناطق جغرافية هامة جداً فى صعيد مصر والقاهرة الكبري ومحافظات القناة وسيناء ومطروح إضافة إلى مشروعات التوصيل داخل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

و استعرض المهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس جهودها فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى في 9 محافظات تشمل القاهرة الكبرى و القليوبية والإسماعيلية والشرقية وشمال وجنوب سيناء و سوهاج وقنا ومطروح حيث يبلغ عدد العملاء المستفيدين حالياً حوالى مليون عميل منزلى ، كما تواصل تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى مبادرة حياة كريمة فى محافظتي سوهاج وقنا ، و تم توصيل الغاز إلى ٥٦ محطة تموين سيارات بالغاز وجاري حاليًا العمل فى 195 محطة جديدة.

وفيما يتعلق بمساهمة الشركة فى الأعمال المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعى للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ، أوضح أن الشركة نفذت أعمال شبكات توصيل الغاز الطبيعى بالعاصمة الإدارية في كل من حي الوزارات وساحة الشعب وحي المال والأعمال ومنطقة 550 فدان بإجمالى أطوال حوالى ٥٠ كم ، كما انتهت من أعمال التركيبات بعدد من المنشآت والمواقع ، و نفذت شبكات الغاز بإجمالى أطوال نحو 110 كم في العلمين الجديدة والتي تخدم المنشآت الواقعة بالمنطقة الشاطئية والمنطقة الجنوبية بالمدينة .

حضر أعمال الجمعية الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.