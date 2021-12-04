وزيرة التخطيط تعتمد 273 مليون جنيه تعزيزا إضافيا لاستكمال…

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 273 مليون جنيه، كتعزيز إضافي لاستكمال تنفيذ مشروعات المرحلة التمهيدية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، التي بدأت من يوليو 2019، واستهدفت 375 قرية فقيرة، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على توفير المخصصات المالية لاستكمال مشروعات المرحلة التمهيدية للمبادرة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية والتنمية البشرية والثقافية في 375 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن المبلغ المُخصص يتضمن إنشاء 332 “كشك كتابك”، بالتعاون مع وزارة الثقافة، في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان ورفع ثقافته ووعيه وتوطين المعرفة، من خلال توفير محتوى ثقافي مناسب لكل الأعمار داخل كل قرية، بالإضافة إلى تخصيص 46 مليون جنيه لاستكمال تطوير الخدمات الكهربائية ورصف الطرق بمحافظة أسيوط بما يساهم في تطوير خدمات البنية الأساسية في القرى المُستهدفة بالمحافظة، ونحو 28 مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتطوير 38 وحدة بيطرية.

وحول التدخلات التنموية التي تم الانتهاء منها في قرى المرحلة التمهيدية؛ أوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وتنفيذ 258 قافلة طبية و1352 عملية جراحية، مشيرًا إلى أنه في إطار تطوير الخدمات التعليمية؛ تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 127مدرسة، تشمل 2311 فصل دراسي، ومحو أمية 3 آلاف مواطن.

وفيما يتعلق بتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، أشار حلمي إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، و1675 وصلة مياه للمنازل، وتركيب 706 خزان صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي.

أضاف مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على “حياة كريمة” بالوزارة؛ أنه تم توفير حوالي 123ألف فرصة عمل من خلال إتاحة قروض بنحو 844 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 170 كم، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسي، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وهو ما ساهم بدوره في تحسن مؤشر جودة الحياة (مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية)، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية في قرى المرحلة التمهيدية من “حياة كريمة”.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تم إطلاقها بشكل رسمي، وبدأ تنفيذها منذ بداية العام الجاري في 52 مركزا، بمشاركة من قبل كافة جهات الدولة وذلك في أكثر من 1400 قرية إلى جانب أكثر من عشرة آلاف تابع، بتكلفة تتجاوز 260 مليار جنيه. ويتم البدء بهذه المراكز استنادا إلى دراسات علمية ومعايير معدلات الفقر والمشكلات القائمة بها ونسبة الخدمات، وسيتم العمل في المراكز الأخرى على مدار العامين المقبلين.

أما المرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة قد بدأت قبل الإطلاق الرسمي كمرحلة تجريبية على 375 قرية.