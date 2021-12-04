البترول تبدأ تطبيق زيادة أسعار أسطوانات الغاز في المستودعات

إسلام سالم _ بدأت وزارة البترول من خلال مستودعات بيع اسطونات الغاز اليوم السبت، في تطبيق قرار زيادة أسعار الأسطوانات، ليصل سعر الأسطوانة كبيرة الحجم إلى 140 جنيها بزيادة 10 جنيهات، وسعر الأسطوانة صغيرة الحجم إلى 70 جنيه بزيادة 5 جنيهات.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد فى تصريحات سابقة أن أسعار غاز البوتاجاز كباقي المنتجات البترولية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 800 دولار، في حين وتستورد مصر 50% من استهلاكها من الغاز.