باركيندو: أوبك ستواصل تعديلات الإمداد لسوق النفط

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم السبت إنها ستواصل تعديلاتها للإمدادات لسوق النفط. وأضاف خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد آي.إس.بي.آي الإيطالي البحثي “سنواصل فعل أفضل ما نجيده لضمان تحقيق الاستقرار في سوق النفط على أساس مستدام”.

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