مصر وتونس تتفقان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال…

دوت الخليج – اتفق الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورضا بن محمود، رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، على تعزيز أوجه التعاون ووضع آليات جديدة تضمن تبادل الخبرات في مجال حماية المنافسة بين الدولتين.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس المنافسة التونسي، رضا بن محمود، ومقرر المجلس، فريد الولهازي، لمقر جهاز حماية المنافسة المصري بالقرية الذكية، حيث كان في استقباله الدكتور محمود ممتاز وعدد من أعضاء الجهاز.

وعرض الدكتور محمود ممتاز استراتيجية عمل الجهاز، والتي تستند إلى أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وربط تلك الاستراتيجية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وكيف تساهم أجهزة حماية المنافسة في تحقيق تلك الأهداف الأممية.

وأكد ممتاز حرص الجهاز على التواصل والتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بشكل عام وأجهزة الدول العربية بشكل خاص في إطار التعاون والتكامل بينها.

من جانبه، قال رضا بن محمود إن تجربة مصر في مجال حماية المنافسة أضحت أحد أهم التجارب على المستوى العربي والإقليمي، وتأتي زيارته من أجل الاطلاع على أبرز ما توصل إليه جهاز حماية المنافسة المصري في مكافحة الممارسات الاحتكارية بمختلف أشكالها، وسبل وأدوات إنفاذ القانون، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة.

وأثنى رئيس مجلس المنافسة التونسي على الحملة التي أطلقها نظيره المصري لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية، ونموذج المحاكاة الذي يتم تطبيقه كل عام لتدريب طلاب الجامعات.

كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء أساسًا لمزيد من التعاون البناء بين أجهزة المنافسة بالدولتين والتعاون المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن التجربتين المصرية والتونسية “أضحتا من أهم التجارب على المستويين العربي والإفريقي”.