الرئيس السيسي: الإمارات قدمت نموذجا فريدا في التنمية…

دوت الخليج – تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبًا وقيادةً، بمناسبة العيد الوطني الخمسين. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن دولة الإمارات قدمت، على مدار السنوات الماضية “نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي”. وأضاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وإنني إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية، أؤكد أن علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة، وسنواصل معا تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا”.

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