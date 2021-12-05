تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية لأدنى مستوى خلال 3…

سي ان بي سي _ تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI والتابع لـ IHS Markit في السعودية إلى 56.9 في نوفمبر من 57.7 في أكتوبر، ليسجل أدنى مستوى في 3 أشهر.

وعلى الرغم من ارتفاع النشاط التجاري بواحد من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كورونا، إلا أن معدل نمو الأعمال الجديدة جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ أغسطس، وقد لعب ذلك دورا في تثبيط توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي.

هذا وتراجع العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات، ألا وهو مؤشر الطلبات الجديدة، للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 سنوات خلال سبتمبر.