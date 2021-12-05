مال وأعمال

أرامكو السعودية توقع 5 اتفاقيات مع شركات فرنسية

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سي إن بي سي – أعلنت شركة أرامكو السعودية يوم السبت توقيع خمس اتفاقيات مع شركات فرنسية.

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وأضافت الشركة في بيان أن الاتفاقات شملت استكشاف أنشطة المركبات العاملة بالهيدروجين مع جوسين الفرنسية المتخصصة في حلول النقل النظيفة والذكية.

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كما شملت الاتفاقات التي وقعتها أرامكو مجالات تقنيات التقاط الكربون والذكاء الصناعي والتصنيع المحلي.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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