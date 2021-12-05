مؤشر مديري المشتريات في مصر يستقر عند 48.7 نقطة خلال نوفمبر

سي ان بي سي _لم يسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر تغيرا في نوفمبر عن الشهر الذي سبقه، ليبقى عند مستويات 48.7 نقطة، وليظل بذلك أقل من المستوى المحايد “50 درجة” لـ 12 شهرا متتالية.

هذا واستمر الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال برفع أسعار البيع وخفض الطلب على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط خلال نوفمبر.

وتراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في 6 أشهر، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج، وتجدد بانخفاض معدلات التوظيف والمشتريات.

وأدى الانخفاض في ظروف الأعمال إلى تراجع مستويات الإنتاج في نوفمبر، حيث انخفض النشاط للشهر الثالث على التوالي، وسجل معدل انكماش مماثلا إلى حد كبير لذلك المسجل في أكتوبر.