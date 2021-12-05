محمد حنفي: أسعار الشحن تحدد مدى استفادة المستوردين.. وإلغاء…

بكر بهجت _ قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن رسوم الاستيراد التي كانت مفروضة على الحديد والبليت كان من المقرر إلغاؤها خلال أبريل المقبل، ما يعني أن الحكومة عجلت بالقرار نتيجة الوضع العالمي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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