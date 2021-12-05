مال وأعمال

أيمن العشري: الحكومة فتحت عدة أبواب أمام المصنعين بالاستيراد…

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بكر بهجت _ قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة حديد العشري، إن السوق شهدت خلال الأسبوع الماضي استقرارًا نسبيًّا في الأسعار بعد إلغاء رسوم الاستيراد الخاصة بالبيليت وحديد التسليح، وهو ما خفف من وطأة الضغوط التي فرضتها الأوضاع المالية العالمية، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تزال في حالة تأهب للتغيرات العالمية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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