سمير نعمان: رفع الرسوم يعزز ربحية المستوردين.. ومستوى…

بكر بهجت _ قال المهندس سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بشركة حديد عز، إن السوق لا تزال في حالة ترقب لما ستسفر عنه القرارات الأخيرة من وزارة التجارة والصناعة، وخاصة قرار إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة على واردات حديد التسليح والبيليت، لافتًا إلى أن المستهلك سيكون المتضرر الوحيد من مثل هذه القرارات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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