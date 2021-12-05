مال وأعمال

وزير الإسكان يصل إلى تنزانيا لمتابعة سير العمل بمشروع سد…

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وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة دار السلام التنزانية، على رأس وفد وزاري، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك” على نهر روفيجي، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

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ويرافق الوزير، اللواء محمد عصام، مساعد الوزير، المشرف على مكتب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع، ومن ممثلى التحالف المُنفذ للمشروع، المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسام الريفي، عضو مجلس الإدارة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “السويدي إليكتريك”، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس الشركة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية الميدانية لسير العمل بالمشروع.

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وأكد وزير الإسكان أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد “جوليوس نيريري”، مع ضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الانشائية، وبحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الافريقية الشقيقة، خاصة أن تنفيذ هذا المشروع القومي سيسهم فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب التنزاني الشقيق، للحصول على حياة أفضل، وتنفيذ مشروعاتهم التنموية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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