رئيس هيئة الاستثمار ووفد مصري من رجال الأعمال والمستثمرين…

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وصل وفد مصري إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا، يضم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في القطاعات المختلفة.
وتأتي زيارة الوفد المصري إلى تنزانيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
ومن المقرر أن يعقد المستشار محمد عبدالوهاب لقاء مع جيفري موامبي، وزير الاستثمار التنزاني، كما ستتاح فرصة كبيرة لمناقشة المشروعات الثنائية المقترحة بين المستثمرين من الجانبين، فيما سيعقد أيضا منتدى موسع للاستثمار من المقرر أن يحضره عدد كبير من المستثمرين.
وفي غضون ذلك، سيتم افتتاح “مجمع السويدي الصناعي” أحد المشروعات الكبرى التابعة لشركة السويدي إليكتريك، والذي سيكون مركزا إقليميا لتصدير الأسلاك والكابلات والمحولات والعدادات والعازلات الكهربائية في خطوة تعطي دفعة قوية للعلاقات في مجال الأعمال بين مصر وتنزانيا.
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