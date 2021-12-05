مال وأعمال

ملف.. سوق الحديد على أعتاب خريطة جديدة

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بكر بهجت _ تستعد سوق الحديد للدخول في مرحلة جديدة، مع التطورات الكبيرة التي تشهدها الساحتان المحلية والعالمية، والقرارات الصادرة عن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والتي تمثل أولها في الإعلان عن طرح 6 رخص جديدة لإنتاج الحديد والصلب والبيليت، والحديد الإسفنجي، والمكورات، وأغلقت هيئة التنمية الصناعية باب سحب الكراسات الخاصة بها يوم 18 من نوفمبر الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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