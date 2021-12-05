ملف.. سوق الحديد على أعتاب خريطة جديدة

بكر بهجت _ تستعد سوق الحديد للدخول في مرحلة جديدة، مع التطورات الكبيرة التي تشهدها الساحتان المحلية والعالمية، والقرارات الصادرة عن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والتي تمثل أولها في الإعلان عن طرح 6 رخص جديدة لإنتاج الحديد والصلب والبيليت، والحديد الإسفنجي، والمكورات، وأغلقت هيئة التنمية الصناعية باب سحب الكراسات الخاصة بها يوم 18 من نوفمبر الماضي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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