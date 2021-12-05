مال وأعمال

وزيرة التخطيط تبحث مع محافظ السويس دراسة توطين أهداف التنمية…

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التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لمناقشة متطلبات المحافظة والتحديات التي تواجه عملية التطوير، وذلك بحضور د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أستاذ محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، د. عبدالله رمضان نائب محافظ السويس.

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وقالت وزيرة التخطيط إن محافظة السويس هي المدينة الباسلة التي نعتز بها وسعداء بالطفرة التنموية التي تتم بها، متابعه أن توزيع الاستثمارات على المحافظات يتم وفقًا لعدد من المؤشرات تتضمن حجم المحافظة، عدد السكان، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة ونسبة إعالة المرأة، ومستوى الخدمات، حيث يتم توزيع الاستثمارات وفقًا لتلك المعادلة التمويلية

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وأكدت السعيد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمحافظة، موضحة أنه سيتم إعطاء دفعة للمحافظة في الخطة القادمة.

وفيما يخص التنمية المتكاملة، أكدت السعيد أنه سيتم دراستها لمحافظة السويس بناءًا على التحديات التي تم عرضها خلال اللقاء مع التنسيق لتضمينها في خطة العام القادم مع ضرورة تحديد المشروعات الفرعية في الأعمال المتكاملة، مؤكده أهمية تنفيذ المشروعات بشكل أفضل وأسرع.

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ووجهت بالتنسيق لتغيير البرامج مع محافظات معينة في خطة العام المالي القادم بما يخدم احتياجات المحافظة وبما يتفق مع القانون، بإعطاء سقف تمويلي مع وجود عدد من الأهداف تعمل المحافظة على تنفيذها وفقًا لهذا الإطار التمويلي.

وأوضحت السعيد ضرورة أن يقوم المحافظون بتحديد أولويات المحافظات التي يستشعرها المواطن، في إطار قانون التخطيط العام بعد موافقة مجلس النواب عليه الأسبوع المقبل، بهدف تحسين حياة المواطنين وتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق مؤشرات تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة الذي تم إعلانه قبل أسابيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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