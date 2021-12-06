مال وأعمال

حاكم دبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس المناطق الحرة…

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– قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم الاثنين إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة أحمد بن سعيد.

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ولم يتضح على الفور من تقرير الوكالة الأعضاء الذين تم تغييرهم في المجلس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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