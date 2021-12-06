حاكم دبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس المناطق الحرة…

– قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم الاثنين إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة أحمد بن سعيد. ولم يتضح على الفور من تقرير الوكالة الأعضاء الذين تم تغييرهم في المجلس.

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