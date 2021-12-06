السيسي يتابع موقف البنية الأساسية الكهربائية لمشروع الدلتا…

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع استعرض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة” بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة، وتنوع الأنشطة الصناعية ذات الصلة؛ بهدف تحقيق الحد الأقصى للقيمة المضافة لتلك المشاريع وحسن إدارتها ولضمان جودة الإنتاج وإتاحته بالسوق، ووكذلك توفير مياه الري.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية الحالية والمستقبلية لمنطقة الساحل الشمالي، وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا.

واستعرض وزير الكهرباء مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي مع كلٍ من قبرص واليونان، فضلا الربط الثلاثي مع العراق والأردن، وكذا الربط مع المملكة العربية السعودية؛ بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقا لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية، بالتكامل مع مخطط تدعيم البنية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن وزير الكهرباء استعرض كذلك المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصةً التي تقوم على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما فيها مخطط إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات المركزات الشمسية التي تعتمد على التخزين الحراري للطاقة الشمسية على مدار اليوم بحيث تعتبر بديلا للوقود التقليدي.

وأضاف أن ذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في البنية التحتية الخضراء، وتعزيزا لاستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2022 ونسبة 42% بحلول عام 2035 لمكون الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر.

واستعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية “العريقة” في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص.

كما عرض نتائج أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمنتدى الطاقة الإفريقي الذي عقد مؤخرا بلندن، والتي شارك فيها وزير الكهرباء، وشهدت استعراض التجربة المصرية الرائدة التي تحولت من عجز في الطاقة الكهربائية إلى وفرة، مع رفع كفاءة الشبكة الوطنية للتوزيع، إلى جانب توفير الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية للطاقة في ظل المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات التنموية على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة “حياة كريمة”، وهو ما انعكس على إشادة الجانب البريطاني بمناخ الاستثمار المصري والتجربة الملهمة في هذا الصدد.