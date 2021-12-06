- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات – أكد أمين الناصر الرئيس، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، أن جميع مصادر الطاقة ستكون ضرورية في السنوات المقبلة.
وقال الناصر بحسب “” اليوم الاثنين، إن المعروض النفطي في العالم يبدأ في التراجع، موضحا أن إمدادات النفط العالمية تبدأ في التباطؤ.
قالت أرامكو السعودية الأحد إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر.
حددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرامكو السعودية: المعروض النفطي في العالم يبدأ في التراجع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.