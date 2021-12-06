مال وأعمال

أرامكو السعودية: المعروض النفطي في العالم يبدأ في التراجع

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وكالات – أكد أمين الناصر الرئيس، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، أن جميع مصادر الطاقة ستكون ضرورية في السنوات المقبلة.

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وقال الناصر بحسب “” اليوم الاثنين، إن المعروض النفطي في العالم يبدأ في التراجع، موضحا أن إمدادات النفط العالمية تبدأ في التباطؤ.

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قالت أرامكو السعودية الأحد إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر.

حددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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