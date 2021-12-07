وفد من صندوق النقد الدولي يصل إلى بيروت للقاء الرئيس نجيب…

وكالات – وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز إلى لبنان، حيث ستلتقي رئيس مجلس الوزراء المصري نجيب ميقاتي يوم غد الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن زيارة البعثة ستستمر لعدة أيام، وسيتم خلالها عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

وأضافت أنه سيتم إجراء جولة أفق على كل المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل والتي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما تأتي بعثة موسعة من الصندوق للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.

وقال سعادة الشامي، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق إن “الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج، وقد قطعت أشواطا في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية”.