جنوب إفريقيا: تراجع إصابات كورونا اليومية إلى النصف تقريبا

وكالات – أكد تقرير صادر عن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا تراجع إلى النصف تقريبا مقارنة بالأيام السابقة.

وجاء في التقرير أنه “سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 6381 حالة، مقارنة بـ11125 في اليوم السابق و16366 قبل يومين”.

وأضاف: “لا تزال أكبر زيادة في عدد المصابين بالفيروس في مقاطعة جوتنج، حيث كشف عن 4488 حالة، مقارنة بـ7929 في اليوم السابق، وأن الغالبية العظمى من المرضى مصابون بمتحور “أوميكرون” الجديد”.

وتابع: “تم إدخال 175 شخصا إلى المستشفيات عقب تشخيص إصابتهم بكورونا، ارتفاعا من 135 في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب الفيروس 3517 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 9 حالات مقارنة بحالة واحدة قبل يوم”.

من جهته، قال عضو مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا فريد عبد الله، إن “أوميكرون” أسهل في الانتقال من المتغيرات السابقة”.

وأضاف: “نرى عددا من سمات الموجة الحالية من فيروس كورونا، لذا فإن ما يصل إلى 80% من المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى هم في الفئة العمرية أقل من 50 عاما مقارنة بالموجات السابقة، ولا يحتاجون عمليا لاستخدام الأوكسجين” في علاجهم.