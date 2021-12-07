صادرات الصين تنمو 22% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 326 مليار…

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شينخوا _ نمت صادرات وواردات الصين بشكل أسرع من المتوقع في نوفمبر لتسجل أرقاما قياسية، مع ارتفاع الطلب الخارجي قبل عطلة نهاية العام وانتعاش الإنتاج المحلي مع تراجع أزمة الطاقة.
وارتفعت صادرات الصين بنسبة 22% في نوفمبر على أساس سنوي لتصل إلى نحو 326 مليار دولار، بينما نمت الواردات 32% إلى 254 مليار دولار، لتسجل فائضا تجاريا بقيمة 72 مليار دولار.
يُشار إلى أن توقعات المحللين كانت تشير إلى فائض تجاري بحدود 83 مليار دولار في نوفمبر.
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