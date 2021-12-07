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صادرات الصين تنمو 22% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 326 مليار…

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شينخوا _ نمت صادرات وواردات الصين بشكل أسرع من المتوقع في نوفمبر لتسجل أرقاما قياسية، مع ارتفاع الطلب الخارجي قبل عطلة نهاية العام وانتعاش الإنتاج المحلي مع تراجع أزمة الطاقة.

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وارتفعت صادرات الصين بنسبة 22% في نوفمبر على أساس سنوي لتصل إلى نحو 326 مليار دولار، بينما نمت الواردات 32% إلى 254 مليار دولار، لتسجل فائضا تجاريا بقيمة 72 مليار دولار.

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يُشار إلى أن توقعات المحللين كانت تشير إلى فائض تجاري بحدود 83 مليار دولار في نوفمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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