وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجستية بالمنصورة تصل إلى…

إسلام سالم _ أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء التنفيذ والمخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة لوجستية وتجارية وادارية وترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدان.

فريد: الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع الخاصة باللوجستيات خلال عامين

ومن جانبه كشف أشرف فريد رئيس قطاع الأعمال بشركة مراكز السعودية، أن المنطقة الاستثمارية تخدم 7 ملايين نسمة بمحافظة الدقهلية وبمنطقة الدلتا 40 مليون فرد، مؤكدا أن حجم الاستثمارات المشروع تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأكد فريد خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك 20 ألف عامل مستفيد من المنطقة اللوجستية بشكل مباشر وغير مباشر، موضحا أن المرحلة الاولي للمشروع ستكون على مساحة 40 الف متر، لتوفر 200 وحدة تجارية لخدمة المواطنين.

وأوضح أن المنطقة الاستثمارية ستوفر سينما منظمة ومطاعم وسلاسل تجارية وأماكن ترفيهية لجميع الأعمار، على أن تكون المرحلة الثانية للمشروع خاصة باللوجستيات وأماكن تخزين وتعبئة حيث متوقع الانتهاء منها خلال عامين.