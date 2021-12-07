التموين: تغطية 55% من المحافظات بمشروعات لوجستية باستثمارات…

إسلام سالم _ أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 21 مشروعاً في 14 محافظة باستثمارات تتجاوز 55 مليار جنيه.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي، أن المشروعات تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة بما يغطي ما يقرب من 55% من محافظات الجمهورية.

وشدد على أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتثري ثقافة التسوق بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.