مال وأعمال

قطر تقر ميزانية بقيمة 56.13 مليار دولار لعام 2022

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– قالت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء، إن قطر تتوقع إنفاق 204.3 مليار ريال (56.13 مليار دولار) في ميزانية 2022 وتسجيل عجز قدره 8.3 مليار ريال.

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أضافت الوكالة، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة 2022 تصل إلى 196 مليار ريال، بينما تبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة نحو 154 مليار ريال.

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تستند الميزانية إلى متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل.

أوضحت الوكالة أن قطر خصصت 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية في موازنة العام القادم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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