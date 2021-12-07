قطر تقر ميزانية بقيمة 56.13 مليار دولار لعام 2022

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– قالت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء، إن قطر تتوقع إنفاق 204.3 مليار ريال (56.13 مليار دولار) في ميزانية 2022 وتسجيل عجز قدره 8.3 مليار ريال.
أضافت الوكالة، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة 2022 تصل إلى 196 مليار ريال، بينما تبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة نحو 154 مليار ريال.
تستند الميزانية إلى متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل.
أوضحت الوكالة أن قطر خصصت 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية في موازنة العام القادم.
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