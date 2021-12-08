وزير السياحة السعودي: هيلتون ستضاعف عدد فنادقها في المملكة 5…

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العربية دوت نت – قال وزير السياحة السعودي اليوم الثلاثاء، إن مجموعة هيلتون سترفع عدد فنادقها في المملكة إلى 75 من 15 حاليا، أي تتضاعف 5 مرات.
أضاف الوزير أحمد الخطيب في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أن الخطوة تشير إلى “الثقة العالمية في تقدم المملكة في تطوير منظومة السياحة وتنميتها”.
وتابع الوزير أن الهدف الرئيسي من العمل مع الشركات الرائدة عالميا مثل هيلتون هو توسيع نطاق وحجم الخيارات المتاحة للسياح، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.
جاء ذلك لقاء الوزير بكريس ناسيتا الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق هيلتون.
كانت وزارة السياحة السعودية، أكدت أن المملكة تعمل مع جميع الأطراف في القطاع العام والخاص، وكذلك مع المنظمات الدولية، لوضع تصور لمستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولية.
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