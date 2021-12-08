بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ يناير

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وكالات – سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء 45691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل للإصابات منذ يناير الماضي.
وكشفت بيانات حكومية عن تسجيل إجمالي 336893 إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية بينها 45691 سجلت اليوم الثلاثاء، في أعلى رقم مسجل منذ الأسبوع المنتهي في 16 يناير، عندما تم الإبلاغ عن 339956 إصابة.
وبلغت حالات الإصابة الأسبوعية خلال الموجة الثانية من الفيروس ذروتها عند 417620 حالة لمدة سبعة أيام حتى 9 يناير.
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