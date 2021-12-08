مال وأعمال

بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ يناير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

وكالات – سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء 45691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل للإصابات منذ يناير الماضي.

predco_adv_2021

وكشفت بيانات حكومية عن تسجيل إجمالي 336893 إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية بينها 45691 سجلت اليوم الثلاثاء، في أعلى رقم مسجل منذ الأسبوع المنتهي في 16 يناير، عندما تم الإبلاغ عن 339956 إصابة.

Edita2021

وبلغت حالات الإصابة الأسبوعية خلال الموجة الثانية من الفيروس ذروتها عند 417620 حالة لمدة سبعة أيام حتى 9 يناير.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا