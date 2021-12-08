صندوق النقد يحذر من احتمال إجراء مراجعات لتوقعات النمو…

سي إن بي سي – حذر صندوق النقد الدولي من احتمال إجراء مراجعات متواضعة لتوقعات النمو لمنطقة اليورو عندما تقدم تقديرات جديدة الشهر المقبل. يأتي ذلك مع تزايد المخاوف بشأن متغير أوميكرون واستمرار ارتفاع معدلات التضخم. وكان الصندوق قد قال في أكتوبر إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.3% في عام 2022.

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