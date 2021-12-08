مال وأعمال

صندوق النقد يحذر من احتمال إجراء مراجعات لتوقعات النمو…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

سي إن بي سي – حذر صندوق النقد الدولي من احتمال إجراء مراجعات متواضعة لتوقعات النمو لمنطقة اليورو عندما تقدم تقديرات جديدة الشهر المقبل.

predco_adv_2021

يأتي ذلك مع تزايد المخاوف بشأن متغير أوميكرون واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

Edita2021

وكان الصندوق قد قال في أكتوبر إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.3% في عام 2022.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد يحذر من احتمال إجراء مراجعات لتوقعات النمو… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا