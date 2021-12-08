إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تبقي على توقعاتها للطلب…

سي إن بي سي – أبقت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 دون تغير. وفي تقريرها الشهري، أبقت الإدارة أيضا توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2021 دون تغير.

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